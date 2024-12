Nelle dodici presenze in Champions League con la maglia dell'Inter, Yann Sommer ha mantenuto la porta inviolata ben nove volte, facendo registrare la percentuale di clean sheet più alta tra i portieri che hanno collezionato almeno dieci presenze con una singola squadra nel torneo. In questa stagione, per la cronaca, lo svizzero ha incassato zero gol in cinque partite disputate.