Simone Inzaghi si presenta deluso per la sconfitta arrivata solo al 90' contro il Bayer Leverkusen, e analizza così la serata in conferenza stampa.

Come giudica questa sconfitta arrivata solo alla fine?

"Abbiamo fatto qualcosina di buono ma sbagliando qualche passaggio, abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore, dovevamo fare di più anche perché nel secondo tempo non c'erano state avvisaglie ma c'è stata quella disattenzione che ci è costata la partita ma che non scalfisce il percorso. Forse domani saremo ancora tra le prime otto. Un pareggio sarebbe stato utile ma non determinante. Abbiamo affrontato una squadra di qualità nel suo stadio, non perdevano da tanto tempo ma si poteva fare di più".

Le vittorie in Europa vi hanno aiutato anche in campionato, ora si aspetta una reazione di orgoglio a Roma?

"Non è una sconfitta che rallenterà il nostro percorso che è stato ottimo. Fa male per come è venuta perchè abbiamo speso tanto, i ragazzi si sono aiutati, non era semplice andare a prendere una squadra che ha qualità in fase di possesso. A parte la traversa non abbiamo concesso nulla a una squadra che in genere crea tanto. Ma la fase di possesso nostra non è stata la solita grazie anche all'avversario, molto organizzato".

Taremi, Carlos Augusto, Zielinski, come giudichi la prestazione di chi ha giocato al posto dei titolari?

"Hanno fatto una partita buona, non voglio entrare nei singoli, la mia opinione è che la squadra abbia concesso poco e niente a una formazione di valore, sappiamo quello che ha e che crea tanto qui, conosciamo il loro percorso europeo, sapevamo che sarebbe stata difficile. Chiunque ha cercato di dare il massimo, siamo mancati un po' in qualità che in genere è la nostra arma migliore".

Mancano due partite, la ciassifica è buona, bisogna comunque vincerle entrambe?

"Aspettiamo i risutlati di domani e poi si potrà capire qualcosina di più. Nonostante una prova non come sempre sappiamo fare, il pareggio sarebbe stato importante perchè avremmo tenuto una squadra come loro alle spalle e sarebbe mancata solo una vittoria. Ma dovremmo essere ancora tra le prima 8 e sarà tutto nelle nostre mani. Si va avanti con fiducia, ptevamo fare meglio ma si va avanti senza problemi".

Perché Arnautovic e non Buchanan? Per Roma punti a recuperare qualcuno?

"Volevo inserire inserire Buchanan perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno anche a Roma dall'inizio perché Pavard e Acerbi non ci saranno, avevano speso tanto e avevo pensato a quel cambio. Però negli ultimi tre giorni Buchanan aveva rallentato per un fastidio che si portava dietro quindi in quel momento ho visto Taremi che aveva fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi perchè a centrocampo e attacco siamo a posto, dietro abbiamo qualche problema".

L'Inter ha giocato per pareggiare?

"Mai, nessuna delle mie squadre lo fa, avevo l'impressione che nel primo tempo potevamo fare di più e il Leverkusen sofrisse, abbiamo mancato di qualità nei giocatori che di solito ci danno qualità nelle rifiniture e il primo tempo è stato equilibrato. Il secondo tempo abbiamo controllato un po' troppo la gara senza subire quasi niente ma dovevamo fare di più nella metà campo offensiva".