Stefan de Vrij è uno dei primi potagonisti nerazzurri chiamati davanti alle telecamere di Inter TV per commentare a caldo la bruciante sconfitta last minute nella tana del Bayer Leverkusen: "Abbiamo fatto una buona partita, ma si può migliorare - esordisce l'olandese -. Abbiamo giocato da squadra e ci siamo aiutati, ci siamo difesi bene contro una squadra fortissima. Peccato per il gol preso all'ultimo".

Oggi per voi difensori è stata una partita difficile.

"Sì, loro sono giocatori di qualità che si muovono tanto. Serviva tanta concentrazione da parte di tutti, ma nella maggior parte della partita l'abbiamo avuta".

Rimangono i 13 punti in classifica, ora testa a gennaio.

"Sì, alla Champions pensremo più avanti perché ora c'è il campionato. In Champions sappiamo che mancano due partite e giocheremo per vincerle".

