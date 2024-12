Quella di venerdì sera sarà la 55ª sfida tra Inter e Parma in Serie A. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri, vittoriosi in 22 occasioni, con 16 pareggi e altrettanti successi dei gialloblu che completano il quadro. L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare contro il Parma in campionato.