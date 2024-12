Xabi Alonso si presenta nella sala conferenze della BayArena per analizzare la vittoria del Bayer Leverkusen contro l'Inter. Ecco le sue parole raccolte dai cronisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews: "Buona partita contro una squadra fortissima, abbiamo fatto vedere maturità, buon calcio con atteggiamento giusto. Abbiamo avuto buon controllo della partita, grande fiducia. Non abbiamo avuto tantissime occasioni ma siamo stati efficaci, vittoria meritata. Volevamo pressarli alti, non era facile perch hanno giocatori che trovano sempre soluzioni e sanno sempre cosa fare in queste situazioni, sapevano come reagire anche a un nostro pressing alto, ma siamo stati molto compatti, grande prestazione, anche di possesso palla. Sapevamo che era difficile creare ma siamo stati molto stabili perdendo poco palloni e penso che difendere con la palla era molto importante.

Ho visto grande entusiasmo sugli spalti, grande attesa dai tifosi, una notte di Champions è sempre speciale come successo contro il Milan, apprezziamo questo calore. Abbiamo dato tutto sul campo mostrando la giusta mentalità, i nostri tifosi volevano vedere una grande partita e c'è stata. Il rapporto con i tifosi e lo stadio ha creato un'atmosfera speciale. Ora farò due calcoli per capire di quanti punti abbiamo ancora bisogno per qualificarci, vediamo le partite di domani. E' un nuovo formato molto eccitante".