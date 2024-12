Traguardo speciale oggi pomeriggio al Meazza per Fabio Pecchia, allenatore del Parma, avversario odierno dell'Inter. Il tecnico, infatti, toccherà nella sfida contro i nerazzurri quota cento panchine alla guida della formazione emiliana. Lo scorso anno ha guidato i suoi alla promozione in Serie A alla seconda stagione come tecnico del Parma.