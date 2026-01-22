Inter e Pisa, avvesarie nella 22esima giornata di Serie A, si sono affrontate 15 volte in campionato. Il bilancio prende dalla parte dei nerazzurri, avanti con nove vittorie contro le tre dei toscani e tre pareggi a completare il quadro. La striscia più recente è a favore dell’Inter che ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa nel massimo campionato, segnando 18 gol (con una media di tre a partita).