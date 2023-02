L’Inter da trasferta si conferma un incubo. La formazione nerazzurra, sconfitta oggi per 1-0 dal Bologna, ha infatti incassato il quinto ko in trasferta della stagione. Se la formazione di Simone Inzaghi in casa ha una media punti molto simile a quella del Napoli (30 punti contro i 31 degli azzurri), in trasferta l’Inter ne ha portati a casa appena 17 con un passivo di 22 reti. Solamente Cremonese, Salernitana e Bologna hanno incassato più gol fuori casa.