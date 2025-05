A margine della sua ospitata nell'evento di presentazione del libro 'Diluvio e delirio, lo scudetto più incredibile di sempre' che celebra la vittoria della Lazio nel campionato 1999-2000, Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, parla della lotta per la conquista dell'ultimo posto in Champions League che per i biancocelesti passa dal match di San Siro contro l'Inter: "Ancora è tutto aperto, la lotta per l'Europa e per la salvezza sono aperte a qualsiasi risultato. Forse mai come negli ultimi anni così tanto. Però noi stiamo sul pezzo, ci sono due partite e proveremo a fare il meglio".

Il tuo sogno è quello di vincere lo Scudetto con la Lazio, un giorno?

"Sarebbe un qualcosa di magico, ai sogni ci si deve sempre credere. Soprattutto bisogna porsi degli obiettivi. Come diceva Sven-Goran Eriksson, bisogna crederci sempre".

Si può vincere a Milano contro l'Inter?

"Eh sì, bisogna crederci sempre no?", aggiunge Zaccagni che domenica sera non sarà della partita per squalifica.