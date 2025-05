L’Inter continua a spingere per trovare l’accordo finale con il Marsiglia per Luis Henrique, esterno destro brasiliano col quale i nerazzurri hanno già da tempo l'intesa sul contratto per il passaggio in nerazzurro a fine stagione. Secondo Gianlucadimarzio.com, il club nerazzurro ha in programma in questi giorni un nuovo incontro con la dirigenza del club transalpino per portare avanti la trattativa e provare a limare in breve tempo la distanza economica tra le parti.

Attualmente, l’Inter è arrivata a una cifra pari a 25 milioni di euro bonus inclusi, mentre il Marsiglia rimane fermo alla richiesta di 30 milioni. L'incontro serve a limare questa piccola differenza e provare a consegnare il giocatore a Simone Inzaghi magari già per il Mondiale per Club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!