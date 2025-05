Nonostante una classifica ancora deficitaria, 32 punti e il traguardo salvezza non ancora raggiunto, il Parma sta vivendo una stagione con dei risultati importanti nelle sfide contro le formazioni di alta classifica. Soprattutto al Tardini.

Come evidenzia Tuttosport, infatti, la prossima avversaria del Napoli ha battuto Milan (2-1), Lazio (3-1), Bologna (2-0) e Juventus (1-0), pareggiando 1-1 contro la Fiorentina e 2-2 contro l'Inter. Dopo l'ex interista Vieira, Conte e i partenopei affronteranno un altro ex nerazzurro come Christian Chivu. E i tifosi interisti sono pronti a invocare "San Chivu"...