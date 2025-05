Quella di domenica sarà la 162esima sfida tra Inter e Torino in Serie A: sono 75 successi nerazzurri contro i 36 granata, con 50 pareggi a completare lo storico bilancio. Solo contro la Juventus (78) il Torino ha collezionato più sconfitte nel massimo campionato.

L’Inter arriva a questo appuntamento con striscia aperta di cinque vittorie consecutive contro il Torino in Serie A, con quattro clean sheet nel parziale. Meglio solo tra il 2002 e il 2008, quando i nerazzurri sconfissero i granata per sette partite di fila.

Non solo: i nerazzurri non perdono contro il Torino da 11 gare di fila in Serie A, un filotto iniziato nella stagione 2019/20. Anche in trasferta i dati sorridono all’Inter che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide esterne contro i granata.