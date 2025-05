Dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, il Milan domani si giocherà la Coppa Italia nella finale di Roma contro il Bologna. Ma quanta consapevolezza dà alla squadra l'aver battuto i finalisti della Champions League? Questa la risposta in conferenza stampa del tecnico Sergio Conceiçao: "Abbiamo fatto bene anche ai quarti contro la Roma. Sicuramente non siamo stati costanti come volevamo e i tifosi giustamente vogliono i risultati, perché in questo club sono tutti abituati così. C'è questa pressione e questo peso naturale. Dobbiamo accettarlo e rimanere concentrati per riuscire a fare una partita positiva contro una squadra che ha fatto un grande campionato. Con un allenatore abituato a partite così".