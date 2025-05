Arriverà nella giornata di oggi l'ufficialità di data e orari per la 37^ giornata di Serie A. E per quanto riguarda la 38^ è al vaglio l'ipotesi di anticiparla offrendo al calendario uno spazio congruo in caso di spareggio scudetto, considerando che l'Inter il 31 maggio sarà impegnata nella finalissima Champions a Monaco di Baviera col Psg.

In Parma-Napoli si incrociano i destini di salvezza e scudetto, per cui - come spiega la Gazzetta dello Sport - è sempre più reale l'ipotesi di vedere nove partite su dieci giocarsi in contemporanea domenica prossima alle 20.45. Esiste però anche l’ipotesi che i match che metteranno in palio punti salvezza (Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como) inizino alle 15 e gli altri alle 18 o alle 20.45. La decisione deve tener conto di più fattori (compreso quello della sicurezza) e non è per niente semplice da prendere. Anzi probabilmente - secondo la rosea - è comunque destinata a scontentare qualcuno.

L'Inter, così come la contemporaneità per chi ha gli stessi obiettivi, va tutelata. Per questo motivo esiste la possibilità di anticipare Como-Inter e Napoli-Cagliari dell'ultimo turno a giovedì 22, lasciando libera domenica 25 per l'eventuale spareggio scudetto col Napoli. L'Atalanta, ormai sicura della Champions e del terzo posto, potrà anticipare col Genoa sabato alle 20.45.

Ieri - come racconta la Gazzetta - è stata valutata l’ipotesi di far disputare alle 15 i quattro match del "blocco salvezza", ma resterebbe fuori Parma-Napoli, con la squadra di Conte a +1 sull’Inter e in lotta per il titolo. Questa soluzione però ha una falla: in caso di sconfitta dell’Empoli a Monza e del Lecce con il Torino, gli emiliani sarebbero salvi prima di scendere in campo, generando ovviamente un teorico vantaggio per il Napoli. Per questa ragione è stata avanzata pure la possibilità di giocare nel pomeriggio il “blocco tricolore e coppe europee” e la sera quello della salvezza. Giocando alle 15 o alle 18, potrebbero essere risolti i problemi di ordine pubblico legati a eventuali festeggiamenti tricolori del Napoli a Parma. Ma chiaramente per i broadcaster avere la “poule scudetto” nel pomeriggio sarebbe meno attraente. Di conseguenza, la soluzione delle 20.45 con tutte le nove partite in contemporanea ha preso quota.

Capitolo spareggio. Con il Psg che giocherà sabato 24 la finale di Coppa di Francia, impensabile programmare l'eventuale sfida tricolore col Napoli più tardi di domenica 25: i parigini avrebbero un enorme vantaggio. E da scartare l'opzione di lunedì 26. Ma in quale stadio si giocherebbe? Per regolamento sarebbe San Siro (parità negli scontri diretti; l’Inter ha una miglior differenza reti), ma per motivi di ordine pubblico il Viminale potrebbe indicare come sede l’Olimpico. Con la conseguente necessità di anticipare Lazio-Lecce, rispettivamente in corsa per Champions e salvezza. Tutta l’ultima giornata andrà in scena giovedì 22? Da non escludere. Per deciderlo si potrà aspettare fino a lunedì e valutare i risultati di domenica.