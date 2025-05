Thilo Kehrer non dimentica il suo passato al PSG e si schiera a favore degli ex compagni in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Il tedesco oggi giocatore del Monaco parla ai microfoni di RMC Sport: "Tifo per il PSG, ovviamente. L'Inter è una squadra molto fisica, molto forte in difesa e in termini di organizzazione. Difendono come una tipica squadra italiana. Sono pericolosi sulle fasce e sui calci piazzati. Al PSG servirà pazienza e concentrazione, ma sono fiducioso che alla fine ce la farà".