Quest'oggi, il quotidiano La Verità ha pubblicato un'indiscrezione legata a Gabriele Oriali, club manager del Napoli, attribuendogli una frase a loro dire pronunciata ad alcuni amici e relativa al suo futuro che potrebbe vedere una separazione dopo anni di connubio con Antonio Conte: "Non posso andare dove andrà lui", le parole che sembrano fare da preludio ad un ritorno di Conte alla Juventus. Oriali, attraverso l'ufficio stampa del Napoli, ha replicato direttamente allo stesso quotidiano, affermando di non avere mai pronunciato quelle parole.

Una reazione nella quale però La Verità non legge una smentita dell'indiscrezione sul ritorno del tecnico salentino in bianconero. "Prendiamo atto della smentita e ci mettiamo in modalità attesa", si legge nell'edizione online del quotidiano.