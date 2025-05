Nella Sala degli specchi del Quirinale, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, questa mattina ha ricevuto le delegazioni di Bologna e Milan, squadre che domani sera all’Olimpico di Roma si affronteranno per la finale di Coppa Italia. Nel suo discorso, rivolgendosi al tecnico Vincenzo Italiano, Mattarella ha rievocato le squadre che hanno fatto la storia rossoblu: "Quando lei è arrivato a Bologna sicuramente le hanno ricordato che quasi novant’anni fa la sua squadra veniva definita 'lo squadrone che tremare il mondo fa' - le sue parole -. Non soltanto novant’anni fa. Ricordo di aver assistito all’unica finale spareggio per lo scudetto (vs Inter, nel 1964): avevo poco più di vent’anni, quindi pensate quando tempo è passato. Però è difficile che il Milan con i tanti scudetti vinti e le tante Coppe Campioni conquistate possa tremare. Ma tutto ciò dimostra che la storia gloriosa delle due società garantisce che domani sarà un grande spettacolo di sport".