L'Inter ha ricevuto nuova linfa dal 4-3 storico contro il Barcellona più che dal mezzo passo falso del Napoli, ieri fermato dal Genoa sul 2-2. A dirlo è Fulvio Collovati, parlando sulle frequenze di Rai Radio 1: "La benzina per il finale di stagione dei nerazzurri è arrivata dall'epica semifinale di Champions - le parole dell'ex difensore nerazzurro -. Si diceva che le alternative non fossero all'altezza, invece con il Torino sono stati protagonisti Asllani, Zalewski e Taremi, che ha ripetuto la prestazione di martedì. Le vittorie come quella contro i bluagrana significano tanto a livello fisico, basti pensare che è cambiato tutto rispetto a tre partite fa quando si parlava di un'Inter stanca anche mentalmente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!