Qualità e duttilità: Nicola Zalewski sta convincendo tutti a Milano e la strada per il riscatto da 6,5 milioni alla Roma pare tracciata, come conferma anche il Corriere dello Sport.

Il gol al Torino è stata solo l'ennesima conferma di quanto il polacco potrà essere utile a Inzaghi anche in futuro, con la prospettiva di potersi ritagliare nel tempo ancora più spazio avendo soltanto 23 anni e ulteriori margini di crescita. "Non serve andare troppo avanti nel tempo perché una vetrina importante sarà già quella del Mondiale per Club, dove i tifosi interisti potranno vedere all’opera anche il croato Sucic, bloccato in anticipo nei mesi scorsi - si legge -. Oltre a valutare in chiave futura anche il rientrante Valentin Carboni, reduce da un grave infortunio al ginocchio, in vista del torneo in programma negli Usa potrebbe stringersi il cerchio anche per Luis Henrique, esterno del Marsiglia individuato come alternativa a Dumfries sulla destra. L’ultima offerta dell’Inter ai francesi è di 25 milioni".