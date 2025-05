La rete del 2-0 del Venezia nel match contro la Fiorentina porta la firma di Gaetano Oristanio, lanciato alla perfezione da Alessio Zerbin. Lo stesso Zerbin, intervistato da DAZN dopo la partita, racconta l'azione della rete dei lagunari: "Appena ho visto Gaetano sul secondo palo, ho pensato subito di servirlo. Sapevo che in qualche modo sarebbe riuscito a segnare. Se lo merita davvero, è un grande giocatore e, anche se gli mancava il gol da qualche mese, non ha mai smesso di dare il massimo per la squadra. Spero che in questo finale di stagione possa regalarci ancora tante soddisfazioni".