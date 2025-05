Daniele Adani commenta in breve la corsa scudetto dagli studi de La Domenica Sportiva, dopo la vittoria dell'Inter per 2-0 in casa del Torino e il pareggio per 2-2 tra Napoli e Genoa. "L'Inter deve comunque preparare la Champions e quindi ha fatto rotazioni, ma poi è forte e matura. Il percorso del Napoli resta importante e non previsto, dopo il decimo posto dello scorso campionato", dice Adani.

"Nel girone di ritorno - prosegue l'ex difensore - il Napoli ha perso punti con Genoa, Venezia, Como, Udinese, per cui noi facciamo le tabelline ma poi il campo dice la verità".