Ospite ieri sera a Fontana di Trevi, Filippo Inzaghi non ha dribblato le domande riguardanti un avversario trovato durante la stagione di Serie B, Francesco Pio Esposito, affrontato durante le sfide tra Pisa e Spezia. "Fortissimo - ha detto il fratello del tecnico dell'Inter - insieme a Tramoni sono stati i giocatori che hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre. Mi ha impressionato, è pronto per la A. Forte di testa, veloce, è pronto. Ha fatto grandissime cose".

Per la promozione in A coi toscani, ovviamente, Inzaghi ha ricevuto i complimenti del fratello Simone. "Ho avuto tanti messaggi, ma quello di mio fratello è il più apprezzato. Parliamo di tutto, soprattutto di calcio. E sarò a Monaco per la finale di Champions".

A Filippo Inzaghi è stato anche chiesto se lo vorrebbe in A nel Pisa, dove il tecnico resterà. "A volte i giovani devono far le scelte giuste. Penso lui ambisca al meglio e all'Inter ci arriverà, ma da giovane ha bisogno di giocare. Io da giovane cercavo sempre di giocare".