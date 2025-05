La UEFA ha deciso: sarà Istvan Kovacs, arbitro classe 1984 di Carei, località della Transilvania in Romania, l'arbitro di Paris Saint-Germain-Inter, la finale dell'edizione 2024-2025 della Champions League in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Kovacs ha già incrociato entrambe le squadre in questa stagione: in particolare, ha diretto l'Inter a San Siro lo scorso 6 novembre in occasione della vittoria contro l'Arsenal, mentre venti giorni dopo era proprio all'Allianz Arena per Bayern Monaco-PSG finita con la vittoria dei bavaresi per 1-0.

Kovacs, però, fu anche l'arbitro del ritorno degli ottavi di finale ad Anfield vinto ai rigori dalla squadra di Luis Enrique contro il Liverpool. Sono tre i precedenti assoluti di Kovacs con la squadra nerazzurra, che vanta un bilancio di due vittorie e un pareggio.