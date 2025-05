In viaggio con la Coppa Italia verso Roma, domani sede della finale tra Milan e Bologna, Christian Vieri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio TV Serie A. Una chiacchierata nella quale Bobo ha ripensato anche all'epica partita tra Inter e Barcellona: "Io dopo la partita ho fatto un sondaggio chiedendo a tutti: 'secondo voi è stata la semifinale più bella della storia della Champions?'. Secondo me sì, tornando indietro anche di 25 anni, non ho mai visto un'andata e ritorno così belli".

