In virtù della vittoria conquistata dall'Inter sul campo del Torino ieri sera, Simone Inzaghi è diventato il secondo allenatore in grado di raggiungere il traguardo dei cento successi con due squadre diverse in Serie A (100 con i nerazzurri e 108 con la Lazio), dopo Nils Liedholm (135 con la Roma e 102 con il Milan). Lo evidenzia Opta.