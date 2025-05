Gian Piero Gasperini è, ovviamente, al settimo cielo per la quinta qualificazione in Champions League conquistata da allenatore dell'Atalanta, squadra che stasera si è garantita il pass matematico battendo la Roma: "Io ho provato anche a cercare di fare di più pensando allo scudetto, abbiamo centrato il secondo traguardo - ha detto ridendo Gasp in conferenza stampa -. Sono molto contento, per i giocatori, per l'ambiente. I tifosi avranno ancora un'occasione di andare in giro, mi raccomando di rinnovare il passaporto. Il balletto per festeggiare? Ci sta tutto, basta guardare le squadre che ci sono dietro, a partire dalla Roma; poi ci sono Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna... Sono delle piazze straordinarie, con delle società forti e dei numeri pazzeschi. Se mi chiedete quale è stata la qualificazione più bella, dico questa".