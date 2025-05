"Ci sono giocatori che grazie ad un mix unico di talento e temperamento sono in grado di diventare delle vere e proprie icone", scrive l'Inter nell'incipit del comunicato dedicato ad Evaristo Beccalossi. L'ex nerazzurro festeggia 69 anni e riceve gli auguri del suo storico club.

"Il mancino di Evaristo Beccalossi ha incantato tutti gli amanti del calcio e segnato generazioni di interisti - prosegue la nota -. Le sue giocate di classe e la sua numero 10 sono state fonte di ispirazione, tracciando il profilo di un giocatore unico nel suo genere, capace di risolvere qualsiasi partita con una magia. Nelle sue 216 presenze con la maglia nerazzurra è riuscito a regalare momenti di puro spettacolo segnando 37 gol, alcuni indimenticabili come la doppietta nel derby dell'ottobre 1979, decisiva poi per la conquista dello Scudetto. Protagonista anche nella vittoria della Coppa Italia 1981/82, si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi che hanno visto in lui un giocatore dal talento cristallino ma anche uno di famiglia, semplicemente il "Becca". Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi tanti auguri a Evaristo Beccalossi, che compie oggi 69 anni".