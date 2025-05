Stanislav Lobotka è da considerarsi indisponibile anche per la trasferta di Parma, penultima giornata di campionato, nella quale il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo con l'obiettivo di rimanere davanti all'Inter in classifica. Il centrocampista slovacco, uscito all'alba della gara con il Genoa di domenica scorsa, ha rimediato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra, come evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto, presso il 'Pineta Grande Hospital'. Il calciatore - fa sapere il club partenopeo - ha già iniziato l'iter riabilitativo.