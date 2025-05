"Vogliamo affrontare il Mondiale per Club con molta serietà, per prima cosa per il club che rappresentiamo. Poi a tutti piace vincere e competere. Cercheremo di fare il meglio, ci prepareremo nel miglior dei modi. Ricaricheremo le pile per questo nuovo torneo". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, parlando a ESPN del torneo nuovo di pacca della FIFA che chiuderà l'infinita stagione dei nerazzurri, ancora in corsa per scudetto e Champions League.

Nonostante i tanti obiettivi ancora raggiungibili, il club sta pensando anche alla prossima stagione, come confermato da Pupi: "Adesso abbiamo tutti ancora addosso l'entusiasmo per quello che è successo stanotte (l'intervista è stata realizzata dopo Inter-Barcellona, ndr), ma arriverà presto il momento di sederci e cominciare a pianificare la prossima stagione. E con l’esperienza accumulata in tutte queste partite che abbiamo giocato e che dobbiamo giocare ci saranno degli innesti. Arriverà qualche giocatore importante".

