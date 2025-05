Aveva anche impattato bene con la Liga spagnola, Tajon Buchanan, arrivato nelle ultime ore del mercato di gennaio al Villarreal dall'Inter in prestito. Ma purtroppo, all'inizio di aprile, durante la partita contro l'Athletic Bilbao, il giocatore canadese ha riportato una grave distorsione alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse partite. Alla fine si è ripreso, ma non è più riuscito a tornare nella formazione titolare di Marcelino Garcia Toral. E per questo motivo, riporta il Mundo Deportivo citando il giornalista Ekrem Konur, il Submarino Amarillo non appare intenzionato ad esercitare l'opzione di riscatto, prevista nell'accordo col club nerazzurro, da 13 milioni di euro.

Ciò che al momento non è noto è se l'esterno 26enne tornerà a Milano in pianta stabile la prossima stagione o se gli verrà trovata una nuova destinazione, come ad esempio un prestito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!