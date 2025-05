La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter potrebbe essere vissuta in uno stadio non solo dal vivo da chi partirà per Monaco di Baviera, ma anche per chi deciderà di restare a Milano. Ad annunciarlo è il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, che sta lavorando per un maxischermo al Meazza in vista della partita. “Stiamo discutendo con l’Inter, anche attraverso la prefettura", dice a RTL 120,5.

"Non è ancora una notizia ufficiale - aggiunge - ma è un’intenzione chiara quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza. Io a Monaco di Baviera? È in corso una trattativa delicata con la mia compagna che il giorno dopo compie gli anni".