Si è fermata sul più bello la rincorsa al quarto posto della Roma, battuta dall'Atalanta nella gara che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Con un verdetto definitivo: la Dea è matematicamente qualificata alla prossima edizione della Champions League, da terza forza del campionato, grazie al 2-1 imposto ai giallorossi, che si fanno scavalcare in un colpo solo da Juventus e Lazio in classifica dopo una striscia di 19 risultati utili consecutivi nel torneo. Decide la prima rete in nerazzurro di Ibrahim Sulemana, che al 76' fissa definitivamente il risultato dopo che nel primo tempo c'era stato il botta e risposta tra Ademola Lookman (9') e Bryan Cristante (32').