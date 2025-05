In caso di arrivo a pari punti per Napoli e Inter in testa alla classifica di Serie A, al termine dell'ultima giornata di campionato, le due squadre dovranno disputare uno spareggio scudetto. Come riporta Tuttosport, c'è il nodo della sede della gara: secondo il regolamento, considerato che gli scontri diretti sono in parità, dovrebbe giocare in casa la squadra con la miglior differenza reti.

Si giocherebbe quindi a Milano, ma al Viminale (si legge) nutrono ancorea dubbi per ragioni di ordine pubblico. Non è però chiaro quale sarebbe lo stadio in grado di offrire maggiori garanzie rispetto al Meazza.