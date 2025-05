La vittoria nel Clasico che ha deciso la corsa alla Liga ha permesso al Barcellona di mettersi alle spalle l'enorme delusione di Champions League contro l'Inter. E i blaugrana potrebbero imitare proprio i nerazzurri durante il prossimo turno di campionato, quando giocheranno in casa dell'Espanyol.

Ai ragazzi di Hansi Flick basta una vittoria per ottenere la matematica vittoria della Liga e questa potrebbe ragionevolmente arrivare durante il derby di Barcellona, in trasferta, come accaduto ai nerazzurri la scorsa stagione.