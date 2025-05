Zvonimir Boban parla di Milan e della stagione dei rossoneri nella seconda parte dell'intervista realizzata con Milan Hello. "C'è un'accettata mediocrità da parte di tanta gente ad essere felici per una Supercoppa che non si doveva mai giocare - dice Boban - Poi io ho goduto tantissimo quella sera, per aver vinto in quella maniera. Ma finisce lì, è un flash. La stagione è abbastanza drammatica, non della grandezza del Milan. La Coppa Italia? Al tempo ti dicevano di uscire subito così si giocavano campionato e Coppa dei Campioni. Questo è il livello del Milan. Personalmente la Coppa Italia vale zero, è ridicolo. Può salvare la stagione al Bologna, a chi ha vinto poco. Al Milan non può salvare la stagione. Meglio vincerla, per dare forza per l'anno prossimo. Ma al Milan la Coppa Italia non salva la stagione".

"Avrei voluto come allenatore Conte - procede Boban - come tutti quelli che capiscono di calcio, anche se sarebbe molto difficile tra lui e questa società. Non so quanto durerebbe, quanto accetterebbe certe cose e quanto si scontrerebbero per il mercato e per cosa è necessario per vincere. Perché lui vuole vincere. L'ultimo Allegri non mi è piaciuto assolutamente, perché bene ma al Milan non puoi fare un calcio solo pragmatico, anche se rispetto le sue capacità di capire le necessità della squadra e i problemi dell'avversario. A me piace un ideale diverso, un tecnico che faccia un gioco da Milan".