Stando a quanto riporta in esclusiva su X il giornalista Fabrizio Romano, l'Eintracht Francoforte e il Basilea hanno chiesto informazioni per Tomás Palacios, difensore argentino classe 2003, che l'Inter ha girato in prestito al Monza nello scorso mercato di gennaio. Dopo appena nove presenze in Serie A, dunque, l'ex Talleres e Independiente Rivadavia potrebbe lasciare l'Italia, con i due club sopracitati che spingono per ingaggiarlo dalla Beneamata, a cui spetta la decisione definitiva.

