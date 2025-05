Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto il giornalista Paolo Condò, che ha fatto il punto sull'avvincente stagione di Serie A che si avvicina al termine e su tutti i fronti ancora aperti: dal duello scudetto alla lotta salvezza, passando per le Coppe. Nel seguente estratto l'opinione di Condò sul testa a testa tra Inter e Napoli e sulla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il PSG di Luis Enrique.

Dopo l'inaspettato pareggio interno del Napoli col Genoa, lo scudetto torna in discussione? Che percentuali daresti di vittoria, ad oggi, a partenopei ed Inter?

"Non riesco in questo caso a quantificare le due situazioni, ma di certo il discorso scudetto si è riaperto. Il Napoli ha usato il bonus che aveva, ora ne deve vincere due su due. Si tratta di due match non impossibili (a Parma e in casa con il Cagliari, ndr), ma il poterli affrontare con il bonus avrebbe significato tutta un'altra cosa. Anche perché io credo fermamente che l'Inter non perderà altri punti da qui alla fine. Comunque, dipende ancora tutto dal Napoli, in particolare stabilire come terminerà questo avvincente testa a testa".

L'Inter, il 31 maggio, si gioca la finale di Champions League: la disputerà da squadra favorita, dopo aver eliminato il Barcellona, o restano favoriti i francesi?

"Dico un bel 50 e 50, anche se si continuano a dare i francesi avanti. Diciamo che c'è una difficoltà in Europa nel misurare l'effettiva forza dell'Inter, che per me è una squadra molto solida. Per questo, io dico 50 e 50".