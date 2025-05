"Quanto è scaramantico Acerbi? Di più. Quella scarpa la terranno con la colla per la finale di Champions. Scende in campo con l'alluce di fuori". A parlare è Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio che con Acerbi ha giocato nella capitale, durante un intervento da bordo campo a Dazn.

Il difensore nerazzurro ha segnato il momentaneo 3-3 nel recupero di Inter-Barcellona, che ha permesso alla squadra di andare ai supplementari e di vincere poi per 4-3 la semifinale di ritorno di Champions League.