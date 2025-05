È andato in scena ieri 'the last dance' della stagione di Serie A Femminile, stagione che l'Inter Women di Piovani conclude con una vittoria in casa delle campionesse d'Italia della Juventus che regala un'ulteriore emozione e iniezione di fiducia in vista della prossima stagione. Nella Top 11 della decima giornata di poule scudetto della Serie A Femminile stilata dalla FIGC sulla base delle statistiche fornite da Opta, compaiono ben tre interiste: Haley Bugeja, autrice del gol inflitto alle bianconere nel derby d'Italia, Ivana Andres e Cecilía Ran Rúnarsdóttir.

Non stiamo piangendo, ci è solamente entrata l’ultima Top 11 stagionale in un occhio



Stats by @OptaPaolo #SerieAfemminile eBay 🇮🇹 pic.twitter.com/BsD7ZgpguW — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) May 12, 2025