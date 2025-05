Dopo la chiusura della 36esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo. La sanzione più pesante è per il difensore della Juventus Pierre Kalulu, che vede concludersi qui la sua stagione essendo stato squalificato per due giornate a seguito dell'espulsione rimediata dopo il colpo dato all'attaccante della Lazio Valentin Castellanos. Salta invece la gara col Napoli il difensore del Parma Lautaro Valenti. Niente match con l'Inter, invece, per Mattia Zaccagni, multato anche di 1.500 euro, e Luca Pellegrini della Lazio.

Una giornata di stop anche per: Atta (Udinese), Beltran (Fiorentina), Pedro Pereira (Monza), Djimsiti (Atalanta), Duda (Hellas Verona), Folorunsho (Fiorentina), Lucca (Udinese), Savona e Khéphren Thuram (Juventus). Entra in diffida il difensore dell'Inter Yann Bisseck, ammonito contro il Torino; terza sanzione per Nicola Zalewski.

