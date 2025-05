C'è anche il giovane attaccante del Paris Saint-Germain Desiré Doué tra i premiati nel corso dei Trophées UNFP dove il club campione di Francia ha ottenuto ben 14 riconoscimenti. Doué, premiato come miglior giovane, ha ringraziato tutti così: "È il culmine di una stagione di grande successo. Anche se non è finita, sappiamo che ci sono ancora la finale di Coppa di Francia e la finale di Champions League, che saranno due partite molto importanti per il club. Sono molto felice e ringrazio i miei soci, i miei compagni di squadra, lo staff, l'allenatore e anche il presidente del Paris Saint-Germain per la fiducia che mi hanno accordato".

Doué aggiunge: "Auguro loro tanti trofei perché se li meritano. Se stasera vinco questo trofeo è grazie a loro, perché la squadra è semplicemente straordinaria. Ci piace davvero giocare insieme e crescere insieme a grandi giocatori. È un piacere quotidiano e mi spinge ad andare avanti".