Il Comitato Arbitrale UEFA ha nominato il rumeno István Kovács come arbitro della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter, che si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, sabato 31 maggio 2025 con calcio d'inizio previsto per le ore 21:00. Gli assistenti saranno i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyog, mentre il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro indosserà le vesti di quarto uomo. In sala VAR spazio all'olandese Dennis Johan Higler, coadiuvato dal rumeno Catalin Sorin Popa.

Squadra arbitrale della finale di UEFA Champions League 2025:

Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (entrambi dalla Romania)

4° ufficiale: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Riserva AR: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Olanda)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Olanda)

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!