"Ero disperato e ho lasciato prima lo stadio...", ha ammesso Marco Tronchetti Provera a 'Gr Parlamento', sulle frequenze di Radio Rai, dove il noto imprenditore di fede nerazzurra e vicepresidente esecutivo di Pirelli torna sulla semifinale di Champions League al cardiopalma vinta dall'Inter contro il Barcellona: "Al primo minuto di recupero sono sceso in garage per prendere la macchina. Salgo in macchina e sento il boato di San Siro". C'è anche l'ex dirigente del club nerazzurro tra i 'miscredenti' che hanno abbandonato anzitempo il Meazza durante la pazza e meravigliosa partita contro i blaugrana. "Io rispetto la scaramanzia, quindi ho guardato prima sul telefonino e poi il finale a casa. In quel momento non ci credevo, Acerbi ha fatto una cosa alla Diego Milito" ha continuato nel suo onesto racconto.

Ora il focus sarà sulla finale del 31 maggio contro il Psg. La seconda negli ultimi tre anni dopo quella col City:

"Se l'Inter mantiene lo spirito del 4-3 può farcela. È una finale d'animo. Il Psg ha grandi campioni e può giocare una super partita, l'Inter ha più senso di appartenenza".

Sulla lotta scudetto, tornata calda con il -1 dal Napoli:

"Ora ci troviamo in una situazione in cui ognuno è padrone del proprio destino, nessuna delle due può fare errori".

