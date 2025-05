Analizzando PSG-Arsenal, Aitor Karanka, osservatore tecnico UEFA, ha messo sul tavolo alcuni spunti utili per capire alcuni dei punti di forza della squadra di Luis Enrique, avversaria dell'Inter nella finale di Champions League del prossimo 31 maggio: "Per le transizioni, la velocità è fondamentale - la premessa dell'ex vice allenatore del Real Madrid per UEFA.com -. Ecco perché vediamo sempre più giocatori veloci e potenti fisicamente. Guardando il Paris, non sono solo gli attaccanti ad avere queste caratteristiche. Hanno un giocatore molto possente a centrocampo come Fabián Ruiz, poi c'è João Neves che è molto veloce, ma soprattutto possono contare su terzini come Nuno Mendes e Hakimi davvero rapidi".

Per innescare le ripartenze letali, fa notare Karanka, serve un grande lavoro difensivo: “Se non sei ben organizzato in difesa, è difficile riconquistare la palla. Quindi è fondamentale lavorare sull'organizzazione difensiva per poter tornare in possesso del pallone il prima possibile. In fase difensiva, invece, i giocatori d'attacco devono essere mentalmente pronti a fare lo switch, in modo che una volta conquistata la palla siano in grado di reagire subito. L'ultima cosa è che il contropiede non riguarda solo i giocatori offensivi; bisogna che tutti siano consapevoli di avere un compito da svolgere, e Hakimi in questo senso è stato esemplare contro l'Arsenal".