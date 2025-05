La Fiorentina pensa a Edin Dzeko, in scadenza con il Fenerbahçe a fine stagione. A rivelarlo è il quotidiano sportivo turco Sabah, che parla di un contatto avuto negli ultimi giorni tra alcuni dirigenti della società e l'ex Inter, chiamato a prendere una decisione sulla sua permanenza o meno in Super Lig: il bosniaco avrebbe evitato di dare una risposta certa, replicando che "non è ancora chiaro" quale sarà il suo futuro.

Stando a quanto riportato, però, la permanenza al Fener sarebbe la priorità del Cigno di Sarajevo che a Istanbul si trova bene, così come la sua famiglia. Pare che la Fiorentina sia disposta a mettere sul piatto un ingaggio annuale da circa 2 milioni di euro per l'attaccante, che al Fenerbahçe ne guadagna 4,2: per il rinnovo verrà chiesto una riduzione dello stipendio.