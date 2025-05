Le ultime dichiarazioni hanno fatto pensare ad un saluto ormai imminente, ma non sarà così: Cesc Fabregas ha deciso di restare alla guida del Como anche la prossima stagione. Come raccolto da Sky Sport, in questi ultimi giorni ci sono stati contatti positivi tra le parti per trovare un accordo; nonostante il Bayer Leverkusen abbia spinto forte per portarlo in Germania, il club lariano ha convinto il tecnico iberico a rimanere in sella.

Come eventuale sostituto era stato avanzato anche il nome di Davide Ancelotti, figlio del neo CT brasiliano Carlo Ancelotti; ma quest'ultimo, secondo le ultime voci, è destinato a prendere la guida tecnica dei Glasgow Rangers.