Nove giorni dopo la fine del campionato e tre dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma di sabato a Como, la Nazionale Femminile si radunerà presso il CPO Giulio Onesti di Roma per un breve stage in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Venerdì 30 maggio (ore 18.20) le Azzurre affronteranno la Svezia allo stadio ‘Tardini’ di Parma, martedì 3 giugno a Swansea (ore 19.30 italiane) è invece in programma la sfida con il Galles. Il CT Andrea Soncin ha deciso di puntare su 35 calciatrici per il raduno che si svolgerà da martedì 20 a venerdì 23 maggio: prima chiamata per il portiere del Como Astrid Gilardi, per il difensore del Milan Nadine Sorelli e per la sua compagna di club Giorgia Arrigoni, mentre tornano nell’elenco delle convocate Martina Rosucci e Aurora Galli.

Ben sette le calciatrici dell'Inter convocate, dal portiere Rachele Baldi a Beatrice Merlo nel reparto difensivo, fino alle centrocampiste Matilde Pavan, Annamaria Serturini e Martina Tomaselli e le attaccanti Michela Cambiaghi ed Elisa Polli. Questo l'elenco completo:



Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Como);



Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan), Nadine Sorelli (Milan);



Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Aurora Galli (Everton), Eleonora Goldoni (Lazio), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);



Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Polli (Inter), Martina Piemonte (Lazio).