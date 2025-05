Un feeling speciale quello tra Thuram il Torino: la squadra granata è la vittima preferita del francese in Serie A, contro cui ha segnato 4 reti, inclusa la sua unica tripletta nei top 5 campionati europei, al Meazza il 5 ottobre.

Il francese è uno dei quattro giocatori del campionato ad aver segnato almeno 6 gol sia in casa che in trasferta (con Retegui, Lookman e Dovbyk). Con 14 reti, ha eguagliato il record di Djorkaeff (1996/97) come miglior marcatore francese dell’Inter in una singola stagione di Serie A.