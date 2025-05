Grande festa in musica a Barcellona dopo il Clasico col Real Madrid vinto dai catalani: il rapper americano Travis Scott si è esibito in uno spettacolo privato nella discoteca Opium della città catalana. Questo concerto esclusivo è il frutto della collaborazione tra l'artista, lo sponsor dei blaugrana Spotify e il club. Per l'occasione è stata lanciata un'edizione limitata della maglia con il marchio Cactus Jack di Travis Scott: 1.899 esemplari in vendita a 400 euro l'uno, in riferimento all'anno di fondazione del club (1899). Tra gli ospiti di questa serata speciale c'erano tanti giocatori del Barça, da Pedri a Gavi passando per Ferran Torres, Marc Casado e Hector Fort, oltre ai più esperti Robert Lewandowski, Inigo Martínez e Wojciech Szczesny. Era presente anche la leggenda Ronaldinho.

Ma non è passata inosservata la presenza a sorpresa di un 'intruso' d'eccezione: trattasi di Achraf Hakimi, terzino del PSG con un passato all'Inter. Secondo le informazioni riportate dal Mundo Deportivo, il difensore marocchino, vincitore del Premio Marc-Vivien Foé 2025, avrebbe partecipato alla festa dopo la consegna dei Trofei UNFP. Situazione perlomeno curiosa, considerando anche il fatto che Hakimi è cresciuto nel settore giovanile delle Merengues.