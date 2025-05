Dopo le dichiarazioni di oggi a margine della presentazione del libro dedicato al secondo Scudetto della Lazio, Mattia Zaccagni parla anche ai microfoni di Sky Sport della sfida di domenica sera contro l'Inter: "Sicuramente giochiamo con la squadra forse più forte d'Italia e d'Europa, che scenderà in campo per vincere essendo in lotta per lo Scudetto. Però anche noi lo faremo, quindi andremo a San Siro con la testa giusta. Siamo tranquilli, abbiamo fatto una buona gara contro la Juve che non dimentichiamo essere una squadra molto forte. Ce la siamo giocata alla grande, loro si sono chiusi dopo essere rimasti in dieci e abbiamo fatto più fatica a trovare spazi, ci sono rimaste solo le palle lunghe; ma siamo tranquilli e contenti per la prestazione, ora prepariamo una buona settimana per l'Inter".